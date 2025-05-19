Відключення світла в Черкаській області 20 травня запроваджуються через проведення профілактичних та ремонтних робіт.

Українців попереджають про заплановане відключення світла в Черкаській області 20 травня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Бабанська громада.

Тимчасове припинення електропостачання пов’язане з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах. Знеструмлення триватиме з 08:00 до 17:00 та зачепить жителів двох вулиць — вул. Миру та вул. Покровська.

Відключення світла в Черкаській області 20 травня — це вимушений, але необхідний крок, аби підтримати стабільну та безперебійну роботу електромереж. За словами енергетиків, проведення профілактичних та ремонтних робіт дозволяє запобігти аваріям, особливо в періоди пікового навантаження. Тож під час виконання технічних заходів необхідно буде тимчасово обмежити подачу електроенергії в окремих мікрорайонах.

Мешканців громади просять заздалегідь підготуватись: зарядити телефони, попередньо завершити важливі побутові справи, що потребують електрики, та перевірити, як працюють автономні джерела живлення (за наявності). Також прохання — повідомити сусідів, родичів або знайомих, які можуть не мати доступу до цієї інформації через мережу Інтернет чи соціальні медіа.

Українцям наголошують, що електропостачання буде відновлено одразу після завершення робочого процесу.

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