Украинцев предупреждают о запланированном отключении света в Черкасской области 20 мая, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Бабанское общество .

Временная остановка электроснабжения связана с проведением плановых ремонтных работ на электросетях. Обесточивание будет продолжаться с 08:00 до 17:00 и коснется жителей двух улиц — ул. Мира и ул. Покровская.

Отключение света в Черкасской области 20 мая — это вынужденный, но необходимый шаг для поддержания стабильной и бесперебойной работы электросетей. По словам энергетиков, проведение профилактических и ремонтных работ позволяет предотвратить аварии, особенно в периоды пиковой нагрузки. Во время выполнения технических мероприятий необходимо будет временно ограничить подачу электроэнергии в отдельных микрорайонах.

Жителей общины просят заранее подготовиться: зарядить телефоны, предварительно завершить важные бытовые дела, требующие электричества, и проверить, как работают автономные источники питания (при наличии). Также просьба — сообщить соседям, родственникам или знакомым, которые могут не иметь доступа к этой информации через Интернет или социальные медиа.

Украинцам подчеркивают, что электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения рабочего процесса.

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