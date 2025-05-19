Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 20 травня та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 20 травня обіцяє похмурий та дощовий день, повідомляє Politeka.

Від самого ранку й до пізнього вечора небо буде затягнуте хмарами, а сильний дощ не припинятиметься протягом більшої частини доби. Лише ввечері опади дещо послабшають, проте залишаться й надалі.

Температура коливатиметься в межах +11…+15°C, відчуватиметься майже так само. Вітер переважно північно-західний, із поривами до 4,7 м/с, що створюватиме додаткову прохолоду. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься з 748 до 745 мм рт. ст., а вологість залишатиметься високою — від 70% до 94%. Найбільша ймовірність опадів спостерігатиметься вдень — до 94%.

З історичних даних видно, що найтеплішим 20 травня було у 2007 році, коли температура сягнула +33°C, а найхолоднішим — у 1952 році, коли стовпчик термометра опустився до +4°C.

За народними прикметами, якщо місяць ріжками донизу — слід чекати на потепління, а якщо він червоний — на дощ. Також, якщо сонце заходить великим і червоним, на наступний день буде вітряно, але без опадів. Сьогодні ж ці ознаки вказують саме на дощову і вітряну погоду.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 20 травня підтверджує, що варто захопити з собою парасолю та одягнутись тепліше — день обіцяє бути мокрим і прохолодним.

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