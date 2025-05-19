Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 20 мая и поведали все детали.

Прогноз погоды в Запорожье на 20 мая сулит пасмурный и дождливый день, сообщает Politeka.

С самого утра и до позднего вечера небо будет затянуто облаками, а сильный дождь не прекращается в течение большей части суток. Лишь к вечеру осадки несколько ослабеют, однако останутся и дальше.

Температура будет колебаться в пределах +11… +15°C, будет ощущаться почти так же. Ветер преимущественно северо-западный, с порывами до 4,7 м/с, что создаст дополнительную прохладу. Атмосферное давление будет постепенно снижаться с 748 до 745 мм рт. ст., а влажность будет оставаться высокой – от 70% до 94%. Наибольшая вероятность осадков будет наблюдаться днем ​​– до 94%.

Из исторических данных видно, что самым теплым 20 мая было в 2007 году, когда температура достигла +33°C, а самым холодным – в 1952 году, когда столбик термометра опустился до +4°C.

По народным приметам, если месяц рожками вниз — следует ожидать потепления, а если он красный — дождя. Также если солнце заходит большим и красным, на следующий день будет ветрено, но без осадков. Сегодня же эти признаки указывают именно на дождливую и ветреную погоду.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 20 мая подтверждает, что стоит захватить с собой зонт и одеться потеплее – день обещает быть мокрым и прохладным.

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