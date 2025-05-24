Подорожчання продуктів в Одеській області торкнулося базових категорій товарів: макаронів, олії, молока, риби та хліба, повідомляє Politeka.

За даними порталу «Мінфін», протягом місяця найбільше зросли в ціні короп (на 20 грн/кг) та олія «Олейна» (на 4,67 за 850 мл). Молоко «Яготинське» додало 3,22 гривні, а хліб пшеничний нарізка — 5,85 за буханець. Навіть макарони пір’я подорожчали на 0,40 і в середньому коштують 35,23 грн/кг.

У торгових мережах ціни варіюються: наприклад, макарони в Metro коштують 29,90 гривень, а в Auchan — вже 44. Хліб у Novus — 47,49, тоді як середня ціна у квітні була 41,53 гривні.

Щодо розцінок в місцевих магазинах, то в "Сільпо" на аналогічні продукти (станом на 18 травня) вони такі:

• Макарони Pastificio Bragagnolo (спагеті, 500 г) — 79,99 грн (акційна ціна, стара — 129,00)

• Олія "Олейна" пресована рафінована (850 мл) — 91,99

• Молоко "Молокія" "Сонечко" 2,5% (900 г) — 52,49

• Короп (стейк охолоджений) — 32,40 за 100 г

• Хліб подовий "Паризький" — 9,89 за 100 г

Подорожчання продуктів в Одеській області позначається на щоденному виборі споживачів: дедалі частіше українці шукають акційні пропозиції та аналізують розцінки в різних мережах перед покупкою, щоб вберегти свій гаманець від зайвих витрат.

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