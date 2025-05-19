Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі орієнтована на найуразливіші категорії населення, які постраждали внаслідок війни.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі надається структурою ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яке регулярно надає підтримку українцям, які опинилися у складних обставинах, повідомляє Politeka.net.

Від організації українцям виплатять 3600 тисяч гривень, але є умова.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) передбачає виплати впродовж трьох місяців у розмірі 3600 гривень щомісяця. Загалом одна особа може отримати 10 800 грн підтримки. Програма орієнтована на найуразливіші категорії населення, які постраждали внаслідок війни.

На цю допомогу можуть претендувати не тільки пенсіонери зі статусом ВПО, а й:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які не отримували фінансової підтримки від інших гуманітарних чи благодійних організацій протягом останніх трьох місяців;

переселенці, які повернулися з інших регіонів, за тієї ж умови;

громадяни України, нещодавно повернулися з-за кордону й не отримували допомоги протягом 90 днів.

Крім того, необхідно відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості:

середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства нижчий за 5400 грн;

наявність малолітніх дітей у родині, де один з батьків або опікун виховує їх самостійно;

домогосподарство складається лише з літніх людей, що доглядають за неповнолітніми;

у родині є особи з інвалідністю або важкими хронічними захворюваннями.

Важливо: якщо раніше людина вже отримувала допомогу, але з моменту останнього зарахування пройшло понад три місяці, вона має право подати заявку повторно — за умови, що її вразливість підтверджена.

Жителі, що потребують грошової допомоги в Одесі, можуть звернутись до місцевого офісу Благодійного фонду «Право на захист» для реєстрації на програму. Консультації надаються з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.

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