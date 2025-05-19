Денежная помощь для пенсионеров в Одессе ориентирована на самые уязвимые категории населения, пострадавших в результате войны.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется структурой ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), регулярно оказывающей поддержку украинцам, оказавшимся в сложных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

От организации украинцам выплатят 3,6 млн гривен, но есть условие.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предусматривает выплаты в течение трех месяцев в размере 3600 гривен ежемесячно. В общей сложности один человек может получить 10 800 грн поддержки. Программа ориентирована на самые уязвимые категории населения, пострадавшие в результате войны.

На эту выплату могут претендовать не только пенсионеры со статусом ВПЛ, но и:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), не получавшие финансовой поддержки от других гуманитарных или благотворительных организаций в течение последних трех месяцев;

переселенцы, вернувшиеся из других регионов, при том же условии;

граждане Украины недавно вернулись из-за границы и не получали помощи в течение 90 дней.

Кроме того, необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

среднемесячный доход на одного члена домохозяйства ниже 5400 грн;

наличие малолетних детей в семье, где один из родителей или опекун воспитывает их самостоятельно;

домохозяйство состоит только из пожилых людей, ухаживающих за несовершеннолетними;

в семье есть лица с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.

Важно: если раньше человек уже получал пособие, но с момента последнего зачисления прошло более трех месяцев, он имеет право подать заявку повторно — при условии, что его уязвимость подтверждена.

Жители, нуждающиеся в денежной помощи в Одессе, могут обратиться в местный офис Благотворительного фонда «Право на защиту» для регистрации на программу. Консультации предоставляются с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: где предлагают убежище и не только.

Також Politeka писала, Как оформить одноразовую материальную помощь в Одессе: главные условия и сумма.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров на дому в Одессе: кому будут платить от 15 тысяч гривен с возможностью карьерного роста.