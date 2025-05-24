Подорожание продуктов в Одесской области коснулось базовых категорий товаров: макарон, растительного масла, молока, рыбы и хлеба, сообщает Politeka.

По данным портала «Минфин», за месяц больше всего выросли в цене карп (на 20 грн/кг) и масло «Олейна» (на 4,67 за 850 мл). Молоко «Яготинское» прибавило 3,22 гривны, а хлеб пшеничный нарезка — 5,85 за буханку. Даже макароны перьев подорожали на 0,40 и в среднем стоят 35,23 грн/кг.

В торговых сетях стоимость варьируются: например, макароны в Metro стоят 29,90 гривен, а в Auchan уже 44. Хлеб у Novus — 47,49, тогда как средняя цена в апреле была 41,53 гривны.

Что касается расценок в местных магазинах, то в Сильпо на аналогичные продукты (по состоянию на 18 мая) они такие:

• Макароны Pastificio Bragagnolo (спагетти, 500 г) — 79,99 грн (акционная цена, старое — 129,00)

• Масло "Олейное" прессованное рафинированное (850 мл) — 91,99 •

Молоко "Молокия" "Солнышко" 2,5 % ( 500 охлажденный) - 32,40 за 100 г • Хлеб подовой "Парижский" - 9,89 за 100 г

Подорожание продуктов в Одесской области сказывается на ежедневном выборе потребителей: все чаще украинцы ищут акционные предложения и анализируют расценки в разных сетях перед покупкой, чтобы уберечь свой кошелек от лишних трат.

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