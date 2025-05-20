Подорожчання проїзду у Львівській області відчутно вдарило по кишенях мешканців — з початку травня перевізники підвищили тарифи на приміських і міжміських маршрутах на 15–20%, повідомляє Politeka.

Відтепер мінімальна вартість квитка становить 30 гривень. Зростання цін уже торкнулося маршрутів Кам'янка-Бузького та Стрийського напрямків. Так, наприклад, поїздка з Жовтанців до Львова подорожчала з 40 до 50 гривень.

Підвищення тарифів підтвердив голова правління “Укравтотранс-Львів” Іван Велійка. За його словами, рішення ухвалили більшість великих перевізників області, зокрема АТП 14631, Самбірське АТП 14608, “Міра і К” та інші.

Причинами подорожчання стали зростання офіційних зарплат, підвищення вартості запчастин і зниження пасажиропотоку. Начальник управління транспорту Львівської ОВА Степан Рудницький уточнив, що до адміністрації надійшло 13 повідомлень від перевізників щодо зміни тарифів, як того вимагає закон.

Особливо обурені пасажири — у соцмережах поширюються дописи з критикою. Люди вважають нові ціни необґрунтованими та занадто високими на тлі загального економічного тиску. У той же час перевізники наполягають, що мають гарантувати зарплату водіям не менше 20 тисяч гривень, аби зберегти за ними право на бронювання під час воєнного стану.

Отже, подорожчання проїзду у Львівській області стало черговим викликом для мешканців, які щодня користуються приміським транспортом.

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