Подорожание проезда во Львовской области ощутимо отразилось на карманах жителей — с начала мая перевозчики повысили тарифы на пригородных и междугородных маршрутах на 15–20%, сообщает Politeka.

Теперь минимальная стоимость билета составляет 30 гривен. Рост цен уже затронул маршруты Каменка-Бугского и Стрыйского направлений.

Повышение тарифов подтвердил председатель правления "Укравтотранс-Львов" Иван Велийко. По его словам, решение приняли большинство крупных перевозчиков области, в частности, АТП 14631, Самборское АТП 14608, "Мера и К" и другие.

Причинами удорожания стали рост официальных зарплат, повышение стоимости запчастей и снижение пассажиропотока. Начальник управления транспорта Львовской ОВА Степан Рудницкий уточнил, что в администрацию поступило 13 сообщений от перевозчиков об изменении тарифов, как того требует закон.

Особенно возмущены пассажиры — в соцсетях распространяются сообщения с критикой. Люди считают новые цены необоснованными и слишком высокими на фоне общего экономического давления. В то же время, перевозчики настаивают, что должны гарантировать зарплату водителям не менее 20 тысяч гривен, чтобы сохранить за ними право на бронирование во время военного положения.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области стало очередным вызовом для жителей, ежедневно пользующихся пригородным транспортом.

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