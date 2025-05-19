Нова система оплати проїзду у Львівській області може зробити транспорт доступнішим і зручнішим.

Нову систему оплати проїзду у Львівській області можуть запровадити, якщо таку інфіцативу підтримають 500 людей, повідомляє Politeka.

Мешканець ініціював електронну петицію щодо впровадження альтернативних абонементів.

Львів’янин Андрій Маринюк закликає міську раду переглянути модель оплати за громадський транспорт. Зокрема, йдеться про заміну єдиного абонемента вартістю 900 грн на більш гнучку систему. У своїй електронній петиції він пропонує впровадити декілька типів проїзних, аби врахувати потреби різних груп населення.

Серед запропонованих варіантів — абонемент «Робочий мінімум» (на один маршрут у будні), «Максимальний» (усі маршрути в будні), «Вікенд» (лише на вихідні), «Універсальний» (щоденний доступ до всіх видів транспорту) та «Туристичний квиток» на 1, 3 або 7 днів. Така модель, за словами автора, зробить користування транспортом доступнішим і зручнішим, особливо для студентів, пенсіонерів та туристів.

Він вважає, що впровадження лише одного дорогого абонементу не стимулює популяризацію транспорту, а навпаки — може відштовхнути частину пасажирів. Наразі петицію підтримали 26 осіб із 500 необхідних, до завершення голосування залишилося 45 днів.

Нова система оплати проїзду у Львівській області, на думку автора, має базуватись на потребах мешканців, а не на уніфікованій схемі.

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