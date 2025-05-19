Новая система оплаты проезда во Львовской области может быть введена, если такую инфицитиву поддержат 500 человек, сообщает Politeka.
Житель инициировал электронную петицию по внедрению альтернативных абонементов.
Львовянин Андрей Маринюк призывает городской совет пересмотреть модель оплаты общественного транспорта. В частности, речь идет о замене единого абонемента стоимостью 900 грн более гибкой системой. В своей электронной петиции он предлагает внедрить несколько типов проездных, чтобы учесть потребности разных групп населения.
Среди предложенных вариантов – абонемент «Рабочий минимум» (на один маршрут в будни), «Максимальный» (все маршруты в будни), «Уикенд» (только на выходные), «Универсальный» (ежедневный доступ ко всем видам транспорта) и «Туристический билет» на 1, 3 или 7 дней. Такая модель, по словам автора, сделает пользование транспортом более доступным и удобным, особенно для студентов, пенсионеров и туристов.
Он считает, что внедрение только одного дорогостоящего абонемента не стимулирует популяризацию транспорта, а наоборот может оттолкнуть часть пассажиров. В настоящее время петицию поддержали 26 человек из 500 необходимых, до завершения голосования осталось 45 дней.
Новая система оплаты проезда во Львовской области, по мнению автора, должна основываться на потребностях жителей, а не на унифицированной схеме.
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