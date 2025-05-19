Новая система оплаты проезда во Львовской области может сделать транспорт более доступным и удобным.

Новая система оплаты проезда во Львовской области может быть введена, если такую ​​инфицитиву поддержат 500 человек, сообщает Politeka.

Житель инициировал электронную петицию по внедрению альтернативных абонементов.

Львовянин Андрей Маринюк призывает городской совет пересмотреть модель оплаты общественного транспорта. В частности, речь идет о замене единого абонемента стоимостью 900 грн более гибкой системой. В своей электронной петиции он предлагает внедрить несколько типов проездных, чтобы учесть потребности разных групп населения.

Среди предложенных вариантов – абонемент «Рабочий минимум» (на один маршрут в будни), «Максимальный» (все маршруты в будни), «Уикенд» (только на выходные), «Универсальный» (ежедневный доступ ко всем видам транспорта) и «Туристический билет» на 1, 3 или 7 дней. Такая модель, по словам автора, сделает пользование транспортом более доступным и удобным, особенно для студентов, пенсионеров и туристов.

Он считает, что внедрение только одного дорогостоящего абонемента не стимулирует популяризацию транспорта, а наоборот может оттолкнуть часть пассажиров. В настоящее время петицию поддержали 26 человек из 500 необходимых, до завершения голосования осталось 45 дней.

Новая система оплаты проезда во Львовской области, по мнению автора, должна основываться на потребностях жителей, а не на унифицированной схеме.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Подорожание хлеба во Львове: украинцы потратят больше денег на ключевой продукт, цены значительно взлетели.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно поселиться, список предложений.

Как сообщала Politeka, Повышение стоимости проезда во Львове: в мэрии высказались о подорожании, обнародованы цены.