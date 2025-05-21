Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі стає справжньою підтримкою для людей, які змушені були залишити свої домівки.

У місті досі є ті, хто готовий поділитися дахом над головою з переселенцями, тож безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі є, повідомляє Politeka.

І хоча умови пропозицій на платформі OLX різняться, об’єднує їх головне - щире бажання допомогти.

У самому центрі відкрите тимчасове безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі. Тут є все необхідне для базового проживання. Теплі кімнати, електрика, вода, душ, туалет і місце для приготування їжі. Спальні місця облаштовані двоярусними ліжками, а також встановлені пральні машини.

Варіант чудово підійде для тих, хто шукає прихисток на перший час і хоче бути ближче до інфраструктури. Окрім цього, власники нерухомості у різних районах міста готові надати кімнати переселенцям. У деяких випадках орендарі не просять нічого, навіть комунальних платежів, і не висувають жорстких умов.

Такі варіанти розраховані на довгострокове проживання, ідеально підійдуть для родин або одиноких людей, які шукають стабільності. Є й інші пропозиції, де безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надають в обмін на допомогу.

Наприклад, в одному з районів міста пропонують кімнату жінці або дівчині, можливо з дитиною. У квартирі вже є все для комфортного життя. Є інтернет, кондиціонер, пральна машина, комп’ютер, телевізор, а також додаткове ліжко для дитини. Власник просить лише приділяти увагу його сину, поки сам буде на роботі.

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