Стало відомо, де та в які години на території Харківської області 19 травня 2025 року діятимуть графіки відключення світла.

Енергетики попередили про застосування в Харківській області локальних графіків відключення світла на понеділок, 19 травня 2025 року, пише Politeka.

Обленерго повідомляє про запровадження графіків відключення світла на 19 травня в межах Височанської селищної територіальної громади в Харківській області. У звʼязку з проведенням планових ремонтних робіт у період із 9 до 17 години без електроенергії тимчасово залишаться мешканці сіл Затишне, Ржавець, селища Бабаї.

Також у Височанській громаді часткове знеструмлення відбудеться в селищі Високий, де зачепить вулиці Авіаційна, Відпочинок, Гагаріна, Громадянська, Дружня, Крайня, Лугова, Мрія, Нова, Оргтехніки, Ощепкова, Підлісна, Перемоги, Поперечна, Пшеничко, Різдвяна, Ржавецька, Сімферопольська, Світла, Софіївська, Футбольна, Шота Руставелі, низку провулків і вʼїздів.

Що стосується Харкова та інших населених пунктів області, то поки енергетики не повідомляли про графіки відключення світла на 19 травня для них. Але ситуація ще може змінитися, тому варто стежити за сторінками обленерго та вашої територіальної громади, повідомляє Politeka.

Загалом через хмарну погоду по Україні рівень енергоспоживання залишається високим. Українців просять ощадливо використовувати електроенергію та не користуватися в період із 14:00 до 22:00 одночасно кількома потужними електроприладами.

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