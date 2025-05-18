Стало известно, где и в какие часы на территории Харьковской области 19 мая 2025 года будут действовать графики отключения света.

Энергетики предупредили о применении в Харьковской области локальных графиков отключения света в понедельник, 19 мая 2025 года, пишет Politeka.

Облэнерго сообщает о введении графиков отключения света на 19 мая в пределах Высочанской поселковой территориальной общины в Харьковской области. В связи с проведением плановых ремонтных работ в период с 9 до 17 часов без электроэнергии временно останутся жители сел Затышное, Ржавец, поселка Бабаи.

Также в Высочанской общине частичное обесточивание состоится в поселке Высокий, где заденет улицы Авиационная, Отдых, Гагарина, Гражданская, Дружеская, Крайняя, Луговая, Мечта, Новая, Оргтехники, Ощепкова, Подлесная, Победы, Поперечная, Пшеничко, Рождественская, Ржавецкая, Симферопольская, Светлая, Софиевская, Футбольная, Шота Руставели, ряд переулков и въездов.

Что касается Харькова и других населённых пунктов области, то пока энергетики не сообщали о графиках отключения света на 19 мая для них. Но ситуация еще может измениться, поэтому стоит следить за страницами облэнерго и вашей территориальной общины, сообщает Politeka.

В целом из-за облачной погоды по Украине уровень энергопотребления остается высоким. Украинцев просят экономно использовать электроэнергию и не пользоваться в период с 14:00 до 22:00 одновременно несколькими мощными электроприборами.

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