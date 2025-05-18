З 1 травня 2025 року українці почали дізнаватися про підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області, повідомляє Politeka.

Як повідомили у компанії "Газмережі", це пов'язано з запровадженням окремої оплати за розподіл газу.

Споживачі почнуть отримувати нову — третю — платіжку, яка передбачає оплату технічного обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках. Це включає перевірку їхнього технічного стану, що, за словами фахівців, необхідно для підтримання належного рівня безпеки.

Періодичність таких перевірок залежить від віку будинку: до 25 років — раз на п’ять років, старші — раз на три. Мешканці повинні бути готовими до додаткових витрат вже у травні, коли почнуть надходити рахунки за нову послугу.

На цьому фоні зростає і занепокоєння щодо цін на електроенергію. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що нинішній тариф у 4,32 грн за кВт/год повністю покриває витрати енергокомпаній, тому можливе підвищення він назвав необґрунтованим. Попри це, є ризики, що тарифи можуть зрости до 6,5–7 грн, особливо під тиском зовнішніх партнерів і ринку.

Фахівці радять уважно перевіряти платіжки та слідкувати за оновленнями від постачальників, адже підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області може вдарити по гаманцях.

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