С 1 мая 2025 украинцы начали узнавать о повышении тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области, сообщает Politeka.

Как сообщили в компании "Газсети", это связано с введением отдельной оплаты за распределение газа.

Потребители начнут получать новую – третью – платежку, которая предусматривает оплату технического обслуживания газовых сетей в многоквартирных домах. Это включает в себя проверку их технического состояния, что, по словам специалистов, необходимо для поддержания надлежащего уровня безопасности.

Периодичность таких проверок зависит от возраста дома: до 25 лет – раз в пять лет, старше – раз в три. Жители должны быть готовы к дополнительным расходам уже в мае, когда начнут поступать счета за новую услугу.

На этом фоне растет и беспокойство по ценам на электроэнергию. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что нынешний тариф в 4,32 грн за кВт/ч полностью покрывает расходы энергокомпаний, поэтому возможное повышение он назвал необоснованным. Несмотря на это, есть риски, что тарифы могут вырасти до 6,5–7 грн, особенно под давлением внешних партнеров и рынка.

Специалисты советуют внимательно проверять платежки и следить за обновлениями от поставщиков, ведь повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области может ударить по кошелькам.

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