Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві надається для покриття витрат на базові речі для життя.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві стала доступнішою завдяки оновленій програмі від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.

Від жовтня 2025 року розмір багатоцільової фіндопомоги збільшено з 2200 грн до 3600 грн на одну особу. Виплати покривають три місяці, отже кожен учасник програми зможе отримати 10 800 грн. Це рішення покликане полегшити фінансове навантаження на вразливі категорії населення, зокрема пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб та тих, хто повернувся до місця постійного проживання.

У Миколаєві пункт збору даних для оформлення допомоги почав працювати з 13 січня. Заявку можна подати особисто, звернувшись до спеціального центру, або дізнатися деталі на сайті партнерської організації — благодійного фонду «Право на захист». Саме ця організація допомагає з реєстрацією та супроводом отримання допомоги. Окрім того, консультації надають телефоном за номером 0 800 307 711 або через офіційний Telegram-канал.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві дозволить частково покрити витрати на продукти, житло, ліки та інші базові потреби в умовах війни.

Українцям рекомендують не відкладати подачу заявки, адже виплати можуть суттєво покращити матеріальне становище.

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