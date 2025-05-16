Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве предоставляется для покрытия расходов на базовые вещи для жизни.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве стала доступнее благодаря обновленной программе от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.

С октября 2025 года размер многоцелевой финпомощи увеличен с 2200 до 3600 грн на одного человека. Выплаты покрывают три месяца, так что каждый участник программы сможет получить 10 800 грн. Это решение призвано облегчить финансовую нагрузку на уязвимые категории населения, в частности пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и вернувшихся к месту постоянного проживания.

В Николаеве пункт сбора данных по оформлению пособия начал работать с 13 января. Заявку можно подать лично, обратившись в специальный центр или узнать детали на сайте партнерской организации — благотворительного фонда «Право на защиту». Именно эта организация помогает в регистрации и сопровождении получения помощи. Кроме того, консультации предоставляются по телефону по номеру 0 800 307 711 или через официальный Telegram-канал.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве позволит частично покрыть расходы на продукты, жилье, лекарства и другие базовые потребности в условиях войны.

Украинцам рекомендуют не откладывать подачу заявки, ведь выплаты могут существенно улучшить материальное положение.

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