Програма багатоцільової грошової допомоги для пенсіонерів у Львові передбачає надання фінансової підтримки.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львові надається організацією Карітас Україна в рамках проєкту Multi-purpose cash assistance, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомила організація на офіційному сайті.

Програма багатоцільової грошової допомоги для пенсіонерів у Львові передбачає надання фінансової підтримки вразливим верствам населення, які постраждали внаслідок війни. Мета — оперативне, гнучке та прозоре реагування на гуманітарні виклики, забезпечення базових потреб та підтримка гідності й незалежності постраждалих.

MPCA дозволяє людям самостійно визначати найнагальніші потреби, що сприяє відновленню їхнього життя та підтримує місцеві економіки через стимулювання попиту на ринках.

Ключові особливості програми:

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів: 3600 грн на одну особу в місяць.

Тривалість підтримки: до 3 місяців — одноразово або з щомісячними виплатами. Загальна сума становить 10 800 грн на одну людину.

Максимальна кількість учасників від одного домогосподарства — 4 особи. Відповідно, сума допомоги на родину може сягати 43 200 грн.

Способи отримання коштів: на банківський рахунок (IBAN) або через відділення Укрпошти.

Форма реєстрації: дистанційна, що забезпечує доступність програми навіть для мешканців віддалених або небезпечних регіонів.

Термін зарахування коштів: у випадку надзвичайних ситуацій — протягом 2 днів після реєстрації, в інших випадках — протягом 1–2 тижнів.

Виплати надаються без необхідності звітування про витрачені кошти. Єдиною умовою є наявність працюючої інфраструктури — зокрема ринків і можливості безготівкових розрахунків або отримання готівки.

Для того, щоб дізнатися, які варіанти є, зверніться до органів місцевого самоврядування або до локальної організації Карітасу України. Або телефонуйте до інформаційного центру з понеділка по п’ятницю з 09:30 до 16:00: 0- 800-336-734.

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