Программа многоцелевой денежной помощи для пенсионеров во Львове предусматривает предоставление финансовой поддержки.

Денежное пособие для пенсионеров во Львове предоставляется организацией Каритас Украина в рамках проекта Multi-purpose cash assistance, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщила организация на официальном сайте.

Программа многоцелевой денежной помощи для пенсионеров во Львове предусматривает предоставление финансовой поддержки уязвимым слоям населения, пострадавшим в результате войны. Цель – оперативное, гибкое и прозрачное реагирование на гуманитарные вызовы, обеспечение базовых потребностей и поддержку достоинства и независимости пострадавших.

MPCA позволяет людям самостоятельно определять самые неотложные потребности, что способствует восстановлению их жизни и поддерживает местные экономики через стимулирование спроса на рынках.

Ключевые особенности программы:

Размер денежной помощи для пенсионеров: 3600 грн на человека в месяц.

Продолжительность поддержки: до 3 месяцев – одноразово или с ежемесячными выплатами. Общая сумма составляет 10 800 грн. на одного человека.

Максимальное количество участников от одного домохозяйства - 4 человека. Соответственно, сумма пособия на семью может достигать 43 200 грн.

Способы получения средств: на банковский счет (IBAN) или через отделение Укрпочты.

Форма регистрации: дистанционная, что обеспечивает доступность программы даже для жителей отдаленных или опасных регионов.

Срок зачисления средств: в случае чрезвычайных ситуаций – в течение 2 дней после регистрации, в других случаях – в течение 1–2 недель.

Выплаты предоставляются без необходимости отчета об израсходованных средствах. Единственным условием является наличие работающей инфраструктуры — в том числе рынков и возможности безналичных расчетов или обналичивания.

Для того, чтобы узнать, какие варианты есть, обратитесь в органы местного самоуправления или в локальную организацию Каритаса Украины Или звоните в информационный центр с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00: 0-800-336-734.

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