В рамках проєкту передбачено декілька видів гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається благодійною організацією Карітас в рамках проєкту S.U.P.E.R "Невідкладна допомога та реабілітація для населення України", повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомили на сайті організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові в рамках цього благодійного плану носить на меті посилити надання життєво необхідної міжсекторної підтримки найбільш уразливим групам населення, які постраждали від війни, забезпечивши їм рівний доступ до базових послуг та підтримавши розвиток громадянського суспільства у співпраці з місцевими органами.

Цільова аудиторія — самотні літні люди та особи з інвалідністю, що постраждали внаслідок бойових дій у Харкові та Харківській області.

Передбачено такі види гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові:

індивідуальні консультації з психологом;

послуги з догляду вдома та професійні консультації;

телемедичні послуги за участі мобільної медичної бригади (три консультації протягом проєкту);

гігієнічні набори;

продуктові пакунки (три рази за весь період участі);

тимчасове користування реабілітаційним обладнанням;

участь у програмі Cash for Care;

навчання для членів громади (опікунів) з основ догляду та реабілітації людей з обмеженими можливостями.

Критерії участі в проєкті:

повнолітні особи з інвалідністю або важкими/хронічними захворюваннями;

самотні люди похилого віку (60+), які мають обмежену рухливість і не отримують допомоги від рідних;

особи, що постраждали внаслідок війни в Україні;

наявність документів, які підтверджують відповідність зазначеним критеріям.

Зверніть увагу: кількість учасників проєкту обмежена.

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