Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется благотворительной организацией Каритас в рамках проекта SUPER "Неотложная помощь и реабилитация для населения Украины", сообщает Politeka.net.
Подробности сообщили на сайте организации.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове в рамках этого благотворительного плана направлена на усиление предоставления жизненно необходимой межсекторной поддержки наиболее уязвимым группам населения, пострадавшим от войны, обеспечив им равный доступ к базовым услугам и поддержав развитие гражданского общества в сотрудничестве с местными органами.
Целевая аудитория — одинокие пожилые люди и лица с инвалидностью, пострадавшие в результате боевых действий в Харькове и Харьковской области.
Предусмотрены следующие виды гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове:
- индивидуальные консультации с психологом;
- услуги по уходу на дому и профессиональные консультации;
- телемедицинские услуги с участием мобильной медицинской бригады (три консультации в течение проекта);
- гигиенические наборы;
- продуктовые пакеты (три раза за весь период участия);
- временное использование реабилитационным оборудованием;
- участие в программе Cash for Care;
- обучение для членов общины (опекунов) по основам ухода и реабилитации людей с ограниченными возможностями.
Критерии участия в проекте:
- совершеннолетние лица с инвалидностью или тяжелыми/хроническими заболеваниями;
- одинокие пожилые люди (60+), которые имеют ограниченную подвижность и не получают поддержки от родных;
- лица, пострадавшие в результате войны в Украине;
- наличие документов, подтверждающих соответствие указанным критериям.
Обратите внимание: количество участников проекта ограничено.
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