В рамках проекта предусмотрено несколько видов гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется благотворительной организацией Каритас в рамках проекта SUPER "Неотложная помощь и реабилитация для населения Украины", сообщает Politeka.net.

Подробности сообщили на сайте организации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове в рамках этого благотворительного плана направлена ​​на усиление предоставления жизненно необходимой межсекторной поддержки наиболее уязвимым группам населения, пострадавшим от войны, обеспечив им равный доступ к базовым услугам и поддержав развитие гражданского общества в сотрудничестве с местными органами.

Целевая аудитория — одинокие пожилые люди и лица с инвалидностью, пострадавшие в результате боевых действий в Харькове и Харьковской области.

Предусмотрены следующие виды гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове:

индивидуальные консультации с психологом;

услуги по уходу на дому и профессиональные консультации;

телемедицинские услуги с участием мобильной медицинской бригады (три консультации в течение проекта);

гигиенические наборы;

продуктовые пакеты (три раза за весь период участия);

временное использование реабилитационным оборудованием;

участие в программе Cash for Care;

обучение для членов общины (опекунов) по основам ухода и реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Критерии участия в проекте:

совершеннолетние лица с инвалидностью или тяжелыми/хроническими заболеваниями;

одинокие пожилые люди (60+), которые имеют ограниченную подвижность и не получают поддержки от родных;

лица, пострадавшие в результате войны в Украине;

наличие документов, подтверждающих соответствие указанным критериям.

Обратите внимание: количество участников проекта ограничено.

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