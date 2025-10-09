Місцеві жителі переймаються ймовірним підвищенням тарифів на комунальні послуги в Харківській області, адже це дуже позначається на сімейних бюджетах.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вже зачепило мешканців кількох громад, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Лозівській міській раді, вступило в дію підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області, яке відчули бюджетні установи та інші категорії споживачів у Лозівській громаді.

Тепер куб води для цих груп коштує 60,70 гривні, тоді як для побутових споживачів вартість залишилася на попередньому рівні.

Як зазначив керівник КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області пов’язане із здорожчанням закупної води, яку постачає КП "Харківводоканал".

Нова вартість становить 17,66 грн за кубометр, а це щомісячні додаткові витрати підприємства, близько 800 тисяч гривень. Щоб уникнути збитків, підприємство було змушене переглянути ціни для бюджетних установ та інших споживачів.

Абонплата та вартість водовідведення поки що залишаються без змін. Як і раніше, різницю у вартості планують компенсувати з бюджету. Аналогічна практика діє на КП "Тепловодосервіс".

У Височанській громаді також відбулося зростання вартості ЖКП з квітня. Так, за водопостачання доводиться платити 52 грн за кубометр, а за водовідведення - 38,56.

Таке рішення зумовлене зростанням витрат на електроенергію, оплату праці та природним зношенням мереж, що потребує додаткових фінансових вливань.

