Местные жители озабочены возможным повышением тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области, ведь это очень сказывается на семейных бюджетах.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области уже задело жителей нескольких общин, сообщает Politeka.

Как сообщили в Лозовском городском совете, вступило в действие повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области, которое почувствовали бюджетные учреждения и другие категории потребителей в Лозовской общине.

Теперь куб воды для этих групп стоит 60,70 гривен, тогда как для бытовых потребителей стоимость осталась на прежнем уровне.

Как отметил руководитель КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области связано с удорожанием закупочной воды, поставляемой КП "Харьковводоканал".

Новая стоимость составляет 17,66 грн за кубометр, а это ежемесячные дополнительные расходы предприятия около 800 тысяч гривен. Чтобы избежать убытков, предприятие было вынуждено пересмотреть цены для бюджетных учреждений и других потребителей.

Абонплата и стоимость водоотвода пока остаются без изменений. По-прежнему разницу в стоимости планируют компенсировать из бюджета. Аналогичная практика действует на КП "Тепловодосервис".

В Высочанской общине также произошел рост стоимости ЖКУ с апреля. Так, за водоснабжение приходится платить 52 грн за кубометр, а за водоотвод – 38,56.

Такое решение обусловлено ростом затрат на электроэнергию, оплату труда и естественным износом сетей, что требует дополнительных финансовых вложений.

