Подорожчання продуктів у Миколаївській області стало вже буденністю і постійною практикою для місцевих мешканців.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області вже перевищило 30% у порівнянні з минулим роком, повідомляє Politeka.

Цьогоріч мешканці облцентру помічають, що сезонні овочі й фрукти на ринках стали коштувати значно більше.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області зачепило всі торгові точки облцентру. Ціни на трьох популярних локаціях, Центральному, Колосі та Юліанні, різняться, проте загальне підвищення відчутне скрізь.

Продавці зазначають, що вартість деяких овочів і фруктів відрізняється на 20–40 гривень навіть у межах одного дня торгівлі. Помідори нині коштують від 25 до 120 гривень за кілограм залежно від сорту.

Гарбуз продають по 25–35, баклажани - по 40–45, а капусту - близько 30. Огірки в середньому 35, груші тримаються на рівні 100, яблука - до 50, виноград - 80-140, сливи - від 50 до 90 гривень.

Місцеві жителі зізнаються, що подорожчання продуктів у Миколаївській області вони відчувають особливо гостро. Люди кажуть, що хліб, овочі, фрукти й навіть бакалія за останній рік помітно підросли в ціні, тоді як пенсії та зарплати не демонструють такого росту.

Продавчиня Оксана запевняє, що найближчим часом ціни стабілізуються. Вона зазначає, що рожеві помідори продає по 60–80 грн, сорти типу «сливка» - по 25–35, огірки - по 35, а баклажани - по 40. Каже, що попит залишається сталим, і коливання поки що не суттєві.

Інша продавчиня Антоніна переконана, що восени ситуація зміниться, а до грудня вартість більшості позицій знизиться. Втім, не всі поділяють її оптимізм. Світлана, яка працює на ринку вже кілька років, каже, що не встигає переписувати цінники, адже все стрімко йде в гору, від соняшникової олії до бензину.

