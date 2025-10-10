Подорожание продуктов в Николаевской области уже стало обыденностью и постоянной практикой для местных жителей.

Подорожание продуктов в Николаевской области уже превысило 30% по сравнению с прошлым годом, сообщает Politeka.

В этом году жители облцентра замечают, что сезонные овощи и фрукты на рынках стали стоить гораздо больше.

Подорожание продуктов в Николаевской области задело все торговые точки облцентра. Цены на трех популярных локациях, Центральном, Колоссе и Юлианне, отличаются, однако общее повышение ощутимо везде.

Продавцы отмечают, что стоимость некоторых овощей и фруктов отличается на 20–40 гривен даже в пределах дня торговли. Помидоры сейчас стоят от 25 до 120 гривен за килограмм в зависимости от сорта.

Тыкву продают по 25–35, баклажаны – по 40–45, а капусту – около 30. Огурцы в среднем 35, груши держатся на уровне 100, яблоки – до 50, виноград – 80-140, сливы – от 50 до 90 гривен.

Местные жители признаются, что подорожание продуктов в Николаевской области чувствуют особенно остро. Люди говорят, что хлеб, овощи, фрукты и даже бакалея за последний год заметно подросли в цене, в то время как пенсии и зарплаты не демонстрируют такого роста.

Продавщица Оксана уверяет, что в ближайшее время цены стабилизируются. Она отмечает, что розовые помидоры продает по 60–80 грн, сорта типа «сливка» – по 25–35, огурцы – по 35, а баклажаны – по 40. Говорит, что спрос остается постоянным, и колебания пока не существенны.

Другая продавщица Антонина убеждена, что осенью ситуация изменится, а к декабрю стоимость большинства позиций снизится. Впрочем, не все разделяют ее оптимизм. Светлана, работающая на рынке уже несколько лет, говорит, что не успевает переписывать ценники, ведь все стремительно идет в гору, от подсолнечного масла до бензина.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.