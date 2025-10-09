Можливість отримати безкоштовне житло для ВПО у Львові є однією з найактуальніших тем для тих, хто втратив дах над головою через війну.

Держава пропонує кілька ініціатив, які дозволяють не лише знайти нове безкоштовне житло для ВПО у Львові, а й отримати компенсацію за зруйноване майно, повідомляє Politeka.

Питання безкоштовного житла для ВПО у Львові регулюється законом України про житловий фонд соціального призначення.

Саме цей документ визначає, хто має право на соціальне помешкання і в який спосіб його можна отримати. Процес, як правило, не швидкий, адже вимагає часу для збору документів і подальшого очікування в черзі.

Цього року держава робить акцент на підтримці певних категорій населення. Йдеться про військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

А також це родини загиблих військових і тих, чий дім зруйнований через бойові дії. Для таких громадян створено низку державних програм, які допомагають знайти нове помешкання або отримати компенсацію.

Зокрема, ВПО можуть скористатися пропозицією безкоштовного житла у Львові, або в інших спокійніших регіонах країни, що фінансується за рахунок міжнародних партнерів. Часто це службові квартири, надані тимчасово.

Перевагу надають родинам із дітьми, людям похилого віку та ообам з інвалідністю. Для військових передбачені новобудови або відремонтовані квартири, зведені за кошти держави чи донорських організацій.

Окрім цього, ініціатива «єВідновлення» спрямована на відшкодування втрат тим, хто залишився без даху над головою. Вона дозволяє отримати компенсацію у вигляді сертифіката на придбання нового помешкання або коштів для будівництва.

