Государство предлагает несколько инициатив, позволяющих не только найти новое бесплатное жилье для ВПЛ во Львове , но и получить компенсацию за разрушенное имущество, сообщает Politeka.
Вопрос бесплатного жилья для ВПЛ во Львове регулируется законом Украины о жилом фонде социального назначения.
Именно этот документ определяет, кто имеет право на социальное жилище и как его можно получить. Процесс, как правило, не скорый, ведь требует времени для сбора документов и дальнейшего ожидания в очереди.
В этом году государство делает акцент на поддержке определенных категорий населения. Речь идет о военнослужащих, внутренне перемещенных лицах, людях с инвалидностью, сиротах и детях, лишенных родительской опеки.
А также это семьи погибших военных и тех, чей дом разрушен из-за боевых действий. Для таких граждан создан ряд государственных программ, которые помогают найти новое жилище или получить компенсацию.
В частности, ВПЛ могут воспользоваться предложением бесплатного жилья во Львове, или в других более спокойных регионах страны, которое финансируется за счет международных партнеров. Часто это служебные квартиры, предоставленные на время.
Предпочтение отдают семьям с детьми, пожилым людям и обеим с инвалидностью. Для военных предусмотрены новостройки или отремонтированы квартиры, построенные на средства государства или донорских организаций.
Кроме этого, инициатива «єВідновлення» направлена на возмещение потерь тем, кто остался без крова. Она позволяет получить компенсацию в виде сертификата на приобретение нового дома или средств для строительства.
