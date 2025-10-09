Возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ во Львове является одной из самых актуальных тем для тех, кто потерял крышу над головой из-за войны.

Государство предлагает несколько инициатив, позволяющих не только найти новое бесплатное жилье для ВПЛ во Львове , но и получить компенсацию за разрушенное имущество, сообщает Politeka.

Вопрос бесплатного жилья для ВПЛ во Львове регулируется законом Украины о жилом фонде социального назначения.

Именно этот документ определяет, кто имеет право на социальное жилище и как его можно получить. Процесс, как правило, не скорый, ведь требует времени для сбора документов и дальнейшего ожидания в очереди.

В этом году государство делает акцент на поддержке определенных категорий населения. Речь идет о военнослужащих, внутренне перемещенных лицах, людях с инвалидностью, сиротах и ​​детях, лишенных родительской опеки.

А также это семьи погибших военных и тех, чей дом разрушен из-за боевых действий. Для таких граждан создан ряд государственных программ, которые помогают найти новое жилище или получить компенсацию.

В частности, ВПЛ могут воспользоваться предложением бесплатного жилья во Львове, или в других более спокойных регионах страны, которое финансируется за счет международных партнеров. Часто это служебные квартиры, предоставленные на время.

Предпочтение отдают семьям с детьми, пожилым людям и обеим с инвалидностью. Для военных предусмотрены новостройки или отремонтированы квартиры, построенные на средства государства или донорских организаций.

Кроме этого, инициатива «єВідновлення» направлена ​​на возмещение потерь тем, кто остался без крова. Она позволяет получить компенсацию в виде сертификата на приобретение нового дома или средств для строительства.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: где предлагают зарплату от 50 тысяч.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие возможности она дает.

Как сообщала Politeka, График отключения воды в октябре 2025 года во Львове: кому перекроют снабжение.