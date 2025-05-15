Відключення світла у Дніпропетровській області 16 травня торкнеться жителів Павлограда, повідомляє Politeka.
На кількох вулицях міста тимчасово не буде електропостачання. Про це повідомляє АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», зазначаючи, що причина — проведення планових профілактичних робіт на лініях електропередачі.
За інформацією енергетиків, тимчасові незручності можливі у четвер, 16 травня, у період з 8:00 до 19:00. Світло можуть вимикати на таких вулицях: Будівельна та Європейська. Фахівці закликають жителів поставитися з розумінням до ситуації, адже технічне обслуговування мереж проводиться задля безпеки та стабільності майбутнього енергопостачання.
Також варто зазначити, що можливі зміни в графіку, тому жителям варто завчасно подбати про зарядку мобільних пристроїв, роботу побутової техніки та планування повсякденних справ.
Такі планові заходи є частиною системної роботи компанії з оновлення електромереж регіону.
Відключення світла у Дніпропетровській області 16 травня дозволить провести профілактику і уникнути аварійних ситуацій у майбутньому. Енергетики обіцяють якнайшвидше завершити роботи та відновити електропостачання.
У разі виникнення питань мешканцям рекомендують звертатися до контактного центру ДТЕК або стежити за оновленнями на офіційному сайті компанії.
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