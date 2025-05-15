Відключення світла у Дніпропетровській області 16 травня будуть запроваджені задля стабільної ситуації з електрикою у майбутньому.

Відключення світла у Дніпропетровській області 16 травня торкнеться жителів Павлограда, повідомляє Politeka.

На кількох вулицях міста тимчасово не буде електропостачання. Про це повідомляє АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», зазначаючи, що причина — проведення планових профілактичних робіт на лініях електропередачі.

За інформацією енергетиків, тимчасові незручності можливі у четвер, 16 травня, у період з 8:00 до 19:00. Світло можуть вимикати на таких вулицях: Будівельна та Європейська. Фахівці закликають жителів поставитися з розумінням до ситуації, адже технічне обслуговування мереж проводиться задля безпеки та стабільності майбутнього енергопостачання.

Також варто зазначити, що можливі зміни в графіку, тому жителям варто завчасно подбати про зарядку мобільних пристроїв, роботу побутової техніки та планування повсякденних справ.

Такі планові заходи є частиною системної роботи компанії з оновлення електромереж регіону.

Відключення світла у Дніпропетровській області 16 травня дозволить провести профілактику і уникнути аварійних ситуацій у майбутньому. Енергетики обіцяють якнайшвидше завершити роботи та відновити електропостачання.