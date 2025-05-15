Отключения света в Днепропетровской области 16 мая будут введены для стабильной ситуации с электричеством в будущем.

Отключение света в Днепропетровской области 16 мая коснется жителей Павлограда, сообщает Politeka.

На нескольких улицах города временно не будет электроснабжения, сообщает АО « ДТЭК Днепровские электросети», отмечая, что причина — проведение плановых профилактических работ на линиях электропередачи.

По информации энергетиков, временные неудобства возможны в четверг, 16 мая, в период с 8:00 до 19:00. Свет могут отключаться на следующих улицах: Строительная и Европейская. Специалисты призывают жителей отнестись к пониманию ситуации, ведь техническое обслуживание сетей проводится для безопасности и стабильности будущего энергоснабжения.

Также стоит отметить, что возможны изменения в графике, поэтому жителям стоит позаботиться о зарядке мобильных устройств, работе бытовой техники и планировании повседневных дел.

Такие плановые мероприятия являются частью системной работы компании по обновлению электросетей региона.

Отключение света в Днепропетровской области 16 мая позволит провести профилактику и избежать аварийных ситуаций в будущем. Энергетики обещают как можно быстрее завершить работу и возобновить электроснабжение.