Отключение света в Днепропетровской области 16 мая коснется жителей Павлограда, сообщает Politeka.
На нескольких улицах города временно не будет электроснабжения, сообщает АО « ДТЭК Днепровские электросети», отмечая, что причина — проведение плановых профилактических работ на линиях электропередачи.
По информации энергетиков, временные неудобства возможны в четверг, 16 мая, в период с 8:00 до 19:00. Свет могут отключаться на следующих улицах: Строительная и Европейская. Специалисты призывают жителей отнестись к пониманию ситуации, ведь техническое обслуживание сетей проводится для безопасности и стабильности будущего энергоснабжения.
Также стоит отметить, что возможны изменения в графике, поэтому жителям стоит позаботиться о зарядке мобильных устройств, работе бытовой техники и планировании повседневных дел.
Такие плановые мероприятия являются частью системной работы компании по обновлению электросетей региона.
Отключение света в Днепропетровской области 16 мая позволит провести профилактику и избежать аварийных ситуаций в будущем. Энергетики обещают как можно быстрее завершить работу и возобновить электроснабжение.
В случае возникновения вопросов жителям рекомендуют обращаться в контактный центр ДТЭК или следить за обновлениями на официальном сайте компании.
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