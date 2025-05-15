З'явилося попередження про тимчасові зміни у роботі та новий графік руху автобусів в Дніпропетровській області, проте він буде діяти тимчасово, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо. Оновлений розклад стосується міста — Кривий Ріг. Так, автобус №244 курсуватиме за зміненим маршрутом протягом двох днів — через ремонт дорожнього покриття.

Обмеження діятимуть з ранку 15 травня до 20:00 16 травня 2025 року. Причина — проведення планових ремонтних робіт у напрямку селища Степове.

Повідомляється, що новий графік руху автобусів в Дніпропетровській області Тимчасова схема проїзду автобусу №244 (маршрут «просп. Південний – вул. Житня» через сел. Руднічне, Степове, Рахманівка) не включатиме заїзд до селищ Степове та Рахманівка.

маршрутка, автобус

Оновлений розклад передбачає, що даний транспорт курсуватиме за наступними зупинками:

  • Проспект Південний
  • Центр адміністративних послуг
  • Стародобровольська (за проханням)
  • Розвилка (на вимогу)
  • Кладка (на проханням)
  • Будиночки (на вимогу)
  • селище Руднічне
  • Будиночки (на проханням)
  • Кладка (на вимогу)
  • Стародобровольська (на вимогу)
  • Центр адміністративних послуг
  • Проспект Південний

Зазначимо, що міська влада закликає пасажирів завчасно врахувати зміни в русі транспорту та, за потреби, обрати альтернативні маршрути.

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