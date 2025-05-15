З'явилося попередження про тимчасові зміни у роботі та новий графік руху автобусів в Дніпропетровській області, проте він буде діяти тимчасово, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо. Оновлений розклад стосується міста — Кривий Ріг. Так, автобус №244 курсуватиме за зміненим маршрутом протягом двох днів — через ремонт дорожнього покриття.

Обмеження діятимуть з ранку 15 травня до 20:00 16 травня 2025 року. Причина — проведення планових ремонтних робіт у напрямку селища Степове.

Повідомляється, що новий графік руху автобусів в Дніпропетровській області Тимчасова схема проїзду автобусу №244 (маршрут «просп. Південний – вул. Житня» через сел. Руднічне, Степове, Рахманівка) не включатиме заїзд до селищ Степове та Рахманівка.

Оновлений розклад передбачає, що даний транспорт курсуватиме за наступними зупинками:

Проспект Південний

Центр адміністративних послуг

Стародобровольська (за проханням)

Розвилка (на вимогу)

Кладка (на проханням)

Будиночки (на вимогу)

селище Руднічне

Будиночки (на проханням)

Кладка (на вимогу)

Стародобровольська (на вимогу)

Центр адміністративних послуг

Проспект Південний

Зазначимо, що міська влада закликає пасажирів завчасно врахувати зміни в русі транспорту та, за потреби, обрати альтернативні маршрути.

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