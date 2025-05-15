З'явилося попередження про тимчасові зміни у роботі та новий графік руху автобусів в Дніпропетровській області, проте він буде діяти тимчасово, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що відомо. Оновлений розклад стосується міста — Кривий Ріг. Так, автобус №244 курсуватиме за зміненим маршрутом протягом двох днів — через ремонт дорожнього покриття.
Обмеження діятимуть з ранку 15 травня до 20:00 16 травня 2025 року. Причина — проведення планових ремонтних робіт у напрямку селища Степове.
Повідомляється, що новий графік руху автобусів в Дніпропетровській області Тимчасова схема проїзду автобусу №244 (маршрут «просп. Південний – вул. Житня» через сел. Руднічне, Степове, Рахманівка) не включатиме заїзд до селищ Степове та Рахманівка.
Оновлений розклад передбачає, що даний транспорт курсуватиме за наступними зупинками:
- Проспект Південний
- Центр адміністративних послуг
- Стародобровольська (за проханням)
- Розвилка (на вимогу)
- Кладка (на проханням)
- Будиночки (на вимогу)
- селище Руднічне
- Будиночки (на проханням)
- Кладка (на вимогу)
- Стародобровольська (на вимогу)
- Центр адміністративних послуг
- Проспект Південний
Зазначимо, що міська влада закликає пасажирів завчасно врахувати зміни в русі транспорту та, за потреби, обрати альтернативні маршрути.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: яких змін чекати у платіжках.
Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: які види зросли в ціні найбільше.
Як повідомляла Politeka, Робота у Дніпрі: де готові платити від 40 тисяч гривень.