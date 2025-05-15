Появилось предупреждение о временных изменениях в работе и новом графике движения автобусов в Днепропетровской области, однако он будет действовать временно, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно. Обновленное расписаниекасается города - Кривой Рог. Так, бус №244 будет курсировать по измененному маршруту в течение двух дней из-за ремонта дорожного покрытия.

Ограничения будут действовать с утра 15 мая до 20.00 16 мая 2025 года. Причина – проведение плановых ремонтных работ в направлении поселка Степное.

Сообщается, что новый график движения автобусов в Днепропетровской области Временная схема проезда буса №244 (маршрут «просп. Южный – ул. Житня» через пос. Рудничное, Степное, Рахмановка) не будет включать заезд в поселки Степное и Рахмановка.

Обновленное расписание предусматривает, что данный транспорт будет курсировать по следующим остановкам:

Проспект Южный

Центр административных услуг

Стародобровольская (по просьбе)

Развилка (по требованию)

Кладка (по просьбе)

Домики (по требованию)

поселок Рудничный

Домики (по просьбе)

Кладка (по требованию)

Стародобровольская (по требованию)

Центр административных услуг

Проспект Южный

Отметим, что городские власти призывают пассажиров заблаговременно учесть изменения в переезде транспорта и, при необходимости, выбрать альтернативные маршруты.

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