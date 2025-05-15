Появилось предупреждение о временных изменениях в работе и новом графике движения автобусов в Днепропетровской области, однако он будет действовать временно, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что известно. Обновленное расписаниекасается города - Кривой Рог. Так, бус №244 будет курсировать по измененному маршруту в течение двух дней из-за ремонта дорожного покрытия.
Ограничения будут действовать с утра 15 мая до 20.00 16 мая 2025 года. Причина – проведение плановых ремонтных работ в направлении поселка Степное.
Сообщается, что новый график движения автобусов в Днепропетровской области Временная схема проезда буса №244 (маршрут «просп. Южный – ул. Житня» через пос. Рудничное, Степное, Рахмановка) не будет включать заезд в поселки Степное и Рахмановка.
Обновленное расписание предусматривает, что данный транспорт будет курсировать по следующим остановкам:
- Проспект Южный
- Центр административных услуг
- Стародобровольская (по просьбе)
- Развилка (по требованию)
- Кладка (по просьбе)
- Домики (по требованию)
- поселок Рудничный
- Домики (по просьбе)
- Кладка (по требованию)
- Стародобровольская (по требованию)
- Центр административных услуг
- Проспект Южный
Отметим, что городские власти призывают пассажиров заблаговременно учесть изменения в переезде транспорта и, при необходимости, выбрать альтернативные маршруты.
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