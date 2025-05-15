АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" оголосило про планове відключення світла в Одеській області 16 травня 2025 року, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає Чорноморська міська територіальна громада.
У межах Чорноморської міської територіальної громади енергетики проведуть профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій. Через це 16 травня з 08:00 до 17:00 буде відсутнє електропостачання у Чорноморську на вулицях Олександрійська та Парусна.
Такі планові відключення світла в Одеській області 16 травня є необхідними для якісного обслуговування мереж і забезпечення стабільної роботи електроенергетичної системи. Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися, зарядивши мобільні пристрої та вимкнувши побутову техніку, щоб уникнути пошкоджень при відновленні електропостачання.
За додатковою інформацією можна звертатися до кол-центру за телефонами +38 (048) 705 90 90 (стаціонарні) або мобільними +38 (068), +38 (095), +38 (073) 705 90 90.
Мешканцям рекомендують заздалегідь планувати свої справи з урахуванням відключення, щоб уникнути непередбачених труднощів. Будьте уважні до оновлень від AT "ДТЕК Одеські Електромережі" для уникнення незручностей під час проведення робіт.
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