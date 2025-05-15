Через відключення світла в Одеській області 16 травня мешканцям рекомендують заздалегідь планувати свої справи.

АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" оголосило про планове відключення світла в Одеській області 16 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Чорноморська міська територіальна громада.

У межах Чорноморської міської територіальної громади енергетики проведуть профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій. Через це 16 травня з 08:00 до 17:00 буде відсутнє електропостачання у Чорноморську на вулицях Олександрійська та Парусна.

Такі планові відключення світла в Одеській області 16 травня є необхідними для якісного обслуговування мереж і забезпечення стабільної роботи електроенергетичної системи. Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися, зарядивши мобільні пристрої та вимкнувши побутову техніку, щоб уникнути пошкоджень при відновленні електропостачання.

За додатковою інформацією можна звертатися до кол-центру за телефонами +38 (048) 705 90 90 (стаціонарні) або мобільними +38 (068), +38 (095), +38 (073) 705 90 90.