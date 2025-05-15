Из-за отключения света в Одесской области 16 мая жителям рекомендуют планировать заранее свои дела.

АО "ДТЭК Одесские Электросети" объявило о плановом отключении света в Одесской области 16 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Черноморская городская территориальная община .

В рамках Черноморского городского территориального общества энергетики проведут профилактические работы для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий. Поэтому 16 мая с 08:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в Черноморске на улицах Александрийская и Парусная.

Такие плановые отключения света в Одесской области 16 мая необходимы для качественного обслуживания сетей и обеспечения стабильной работы электроэнергетической системы. Жителям рекомендуют заранее подготовиться, зарядив мобильные устройства и выключив бытовую технику во избежание повреждений при восстановлении электроснабжения.

За дополнительной информацией можно обращаться в колл-центр по телефонам +38 (048) 705 90 90 (стационарные) или по мобильным +38 (068), +38 (095), +38 (073) 705 90 90.