АО "ДТЭК Одесские Электросети" объявило о плановом отключении света в Одесской области 16 мая 2025 года, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет Черноморская городская территориальная община .
В рамках Черноморского городского территориального общества энергетики проведут профилактические работы для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий. Поэтому 16 мая с 08:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в Черноморске на улицах Александрийская и Парусная.
Такие плановые отключения света в Одесской области 16 мая необходимы для качественного обслуживания сетей и обеспечения стабильной работы электроэнергетической системы. Жителям рекомендуют заранее подготовиться, зарядив мобильные устройства и выключив бытовую технику во избежание повреждений при восстановлении электроснабжения.
За дополнительной информацией можно обращаться в колл-центр по телефонам +38 (048) 705 90 90 (стационарные) или по мобильным +38 (068), +38 (095), +38 (073) 705 90 90.
Жителям рекомендуют заранее планировать свои дела с учетом отключения, чтобы избежать непредвиденных затруднений. Будьте внимательны к обновлениям от AT "ДТЭК Одесские Электросети" во избежание неудобств во время проведения работ.
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