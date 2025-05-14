Відключення світла в Дніпрі 15 травня на забезпечення стабільної подачі електрики в майбутньому.

Відключення світла в Дніпрі 15 травня відбудеться через планові ремонти, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Центральна енергетична компанія.

Так з 08:00 до 18:00 будуть проводитись планові ремонтні роботи на електричних мережах, що спричинить тимчасові відключення світла в кількох районах міста та передмісті. Ці роботи необхідні для покращення якості електропостачання та забезпечення стабільної роботи енергетичних мереж.

Перелік вулиць, де буде відключено електрику:

вул. Мукаша Салакунова : 16К;

ж/м «Тополя-1» : 1;

пров. Джинчарадзе : 1, 1Т;

шосе Запорізьке : 30Л, 40, 42, 48, 56, 56А, 60, 60К, 68;

вул. Матроська : 28-38 (парні);

вул. Молодіжна : 9, 11-18, 20;

пр-т. Богдана Хмельницького : 50-58 (парні);

тупик Будівельний: 11.

Це може вплинути на роботу побутових приладів та інші електричні пристрої, тому мешканцям цих районів рекомендується заздалегідь подбати про альтернативні джерела енергії або тимчасово змінити свої плани. Також варто бути готовими до можливих тимчасових незручностей.

Центральна енергетична компанія запевняє, що все відбувається згідно з графіком. У разі виникнення непередбачених ситуацій або затримок, представники компанії обіцяють оперативно повідомити мешканців про зміни.

Відключення світла в Дніпрі 15 травня - це частина планових ремонтів, які допоможуть покращити електричне забезпечення міста та підвищити рівень комфорту для мешканців.

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