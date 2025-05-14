Останнім часом дедалі частіше лунають розмови про подорожчання хліба в Дніпрі, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання хліба в Дніпрі відбуватиметься щомісяця, проте у доволі стриманому темпі, повідомляє Politeka.

Подорожчання хліба в Дніпрі справді непокоїть людей, адже це базовий продукт, від якого не відмовишся, але платити доводиться щоразу більше. І хоча ціни справді повзуть угору, експерти заспокоюють, що зростання буде поступовим і передбачуваним.

Як пише agronews.ua, мова йде про приріст на рівні півтора, максимум двох відсотків. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснює, що масові сорти продукту залишаються під контролем держави. Виробники намагаються не тиснути на кишені українців і тому шукають інші способи перекрити зростання витрат.

Зазвичай додаткові витрати підприємства перекладають на іншу продукцію. Мова про торти, печиво, тістечка та випічку з вищої цінової категорії. Це дозволяє уповільнити подорожчання хліба у Дніпрі.

Щодо цін у магазинах, зокрема в АТБ, то там вже можна побачити поступові зміни. Вартість коливається від 21 до майже 30 гривень за буханець. Все залежить від виробника, ваги та виду.

Наприклад, батон вагою 650 грамів коштує близько 29,90, тоді як пшеничний вагою 300 г може бути доступний за ціною від 26,80. Кулиничі Західний (650 г) коштує 29,90, тоді як Кулиничі Гетьманський (500 г) можна придбати за 21,70. Також є варіанти від Agrola, де за 300 г треба буде віддати 26,80.

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