В последнее время все чаще раздаются разговоры о подорожании хлеба в Днепре, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Подорожание хлеба в Днепре будет происходить ежемесячно, однако в достаточно сдержанном темпе, сообщает Politeka.

Подорожание хлеба в Днепре действительно беспокоит людей, ведь это базовый продукт, от которого не откажешься, но платить приходится все больше. И хотя цены действительно ползут вверх, эксперты успокаивают, что рост будет постепенным и предсказуемым.

Как пишет agronews.ua, речь идет о приросте на уровне полутора, максимум двух процентов. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет, что массовые сорта продукта остаются под контролем государства. Производители стараются не давить на карманы украинцев и потому ищут другие способы перекрыть рост издержек.

Обычно дополнительные затраты предприятия переводят на другую продукцию. Речь о тортах, печенье, пирожных и выпечках из высшей ценовой категории. Это позволяет замедлить подорожание хлеба в Днепре.

Относительно цен в магазинах, в частности в АТБ, там уже можно увидеть постепенные изменения. Стоимость колеблется от 21 до почти 30 гривен за буханку. Все зависит от производителя, веса и вида.

Например, батон весом 650 грамм стоит около 29,90, тогда как пшеничный весом 300 г может быть доступен по цене от 26,80. Кулиничи Западный (650 г) стоит 29,90, в то время как Кулиничи Гетманский (500 г) можно приобрести за 21,70. Также есть варианты от Agrola, где через 300 г нужно будет отдать 26,80.

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