Отключение света в Днепре 15 мая в обеспечение стабильной подачи электричества в будущем.

Отключение света в Днепре 15 мая произойдет из-за плановых ремонтов, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Центральная энергетическая компания.

Так с 08:00 до 18:00 будут проводиться плановые ремонтные работы на электрических сетях, что повлечет за собой временные отключения света в нескольких районах города и пригороде. Эти работы необходимы для улучшения качества электроснабжения и обеспечения стабильной работы энергетических сетей.

Список улиц, где будет отключено электричество :

ул. Мукаша Солокунова : 16К;

ж/м «Тополь-1» : 1;

пров. Джинчарадзе : 1, 1Т;

шоссе Запорожское : 30Л, 40, 42, 48, 56, 56А, 60, 60К, 68;

ул. Матросская : 28-38 (парные);

ул. Молодежная : 9, 11-18, 20;

пр-т. Богдана Хмельницкого : 50-58 (парные);

тупик Строительный : 11.

Это может повлиять на работу бытовых приборов и другие электрические устройства, поэтому жителям этих районов рекомендуется заранее позаботиться об альтернативных источниках энергии или временно изменить свои планы. Также следует быть готовыми к возможным временным неудобствам.

Центральная энергетическая компания уверяет, что все происходит по графику. В случае возникновения непредвиденных ситуаций или задержек представители компании обещают оперативно сообщить жильцам об изменениях.

Отключение света в Днепре 15 мая – это часть плановых ремонтов, которые помогут улучшить электрическое обеспечение города и повысить комфорт для жителей.

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