Подорожчання проїзду в Чернівцях відбудеться в п'ятницю, 16 травня, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Чернівцях вже офіційно затверджене виконкомом Чернівецької міськради. Тому місцевим варто бути готовим до того, що тариф у тролейбусах зросте з 12 до 13 гривень.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому міської ради ще 13 травня. Для когось це буде незначне підвищення, а інші відчують зміни у своєму гаманці. Як пояснюють у міськраді, тариф у 13 грн ще не межа.

За підрахунками економічно обґрунтована вартість становить 13 гривень 61 копійку. Тобто 61 копійку за кожного пасажира компенсуватиме тролейбусному управлінню бюджет міста.

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Подорожчання проїзду в Чернівцях торкнеться і студентів. З 1 вересня по 30 червня їм доведеться платити вже 7 гривень замість попередніх 6. А от влітку під час канікул студентів чекає повна вартість квитка. Що ж до школярів, для них безкоштовне пересування у тролейбусах діятиме протягом усього календарного року незалежно від пори року.

Цікаво що перед тим як ухвалити нову ціну, мерія запитала думку самих мешканців. З 28 квітня по 11 травня тривало онлайн-опитування. На запитання чи влаштовує ціна у 13 гривень, 56 відсотків чернівчан відповіли що так, трохи більше третини були проти. Ще майже 8 відсотків підтримують ріст за умови покращень у перевезеннях.

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