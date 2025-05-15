Местным жителям уже сказали готовиться к подорожанию проезда в Черновцах, так что рассказываем подробнее.

Подорожание проезда в Черновцах состоится в пятницу, 16 мая, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Черновцах уже официально утверждено исполкомом Черновицкого горсовета. Поэтому местным следует быть готовым к тому, что тариф в троллейбусах вырастет с 12 до 13 гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома городского совета еще 13 мая. Для кого-то это будет незначительное повышение, а другие ощутят изменения в своем кошельке. Как объясняют в горсовете, тариф в 13 грн еще не предел.

По подсчетам, экономически обоснованная стоимость составляет 13 гривен 61 копейку. То есть, 61 копейку за каждого пассажира будет компенсировать троллейбусному управлению бюджет города.

Подорожание проезда в Черновцах коснется и студентов. С 1 сентября по 30 июня им придется платить уже 7 гривен вместо предыдущих 6. А вот летом во время каникул студентов ждет полная стоимость билета. Что касается школьников, для них бесплатное передвижение в троллейбусах будет действовать в течение всего календарного года независимо от времени года.

Интересно, что перед тем как принять новую цену, мэрия спросила мнение самих жителей. С 28 апреля по 11 мая продолжался онлайн-опрос. На вопрос устраивает ли цена в 13 гривен, 56 процентов черновчан ответили что да, чуть больше трети были против. Еще почти 8 процентов поддерживают рост при улучшениях в перевозках.

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