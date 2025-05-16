Безкоштовне житло для ВПО у Харкові продовжують надавати небайдужі українці, повідомляє Politeka.
Одразу кілька оголошень з’явилися у відкритому доступі, пропонуючи житлові умови для переселенців у Харківській області.
Власники готові надати будинки з пічним або дров’яним опаленням, переважно у сільській місцевості. Один із будинків розрахований на трьох осіб, розташований поблизу залізничної станції та автобусної зупинки. Опалення — дров’яне, зручності на вулиці. Власник шукає мешканців без шкідливих звичок.
Інша пропозиція орієнтована на одинокого чоловіка, бажано — бджоляра. Житло надається довгостроково, безкоштовно, з можливістю користування присадибною ділянкою, садом та оформленням статусу ВПО. Умови прості: будинок із пічним опаленням, дрова є, зручності — на подвір’ї.
Також окрема ініціатива передбачена для жінки з дитиною: пропонують проживання разом із харчуванням. Комунальні послуги сплачувати не потрібно, а всі деталі можна обговорити через Viber.
Безкоштовне житло для ВПО у Харкові залишається однією з найнеобхідніших форм допомоги для тих, хто втратив дім через війну. Такі ініціативи не тільки полегшують життя переселенців, а й демонструють силу взаємної підтримки у складні часи.
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