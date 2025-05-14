"Укрзалізниця" часто стикається із змінами та публікує новий графік поїздів в Ужгороді для пасажирів, тож розповідаємо деталі.

Новий графік поїздів в Ужгороді діятиме з 31 березня до 31 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Отже, на пасажирів, які подорожують у напрямку Закарпаття, чекають важливі зміни. "Укрзалізниця" оголосила про новий графік поїздів в Ужгороді, який діятиме до кінця липня.

Причиною таких змін є активне прокладання євроколії. Це масштабна інфраструктурна робота, яка у перспективі значно покращить сполучення із Європою, але наразі впливає на звичні маршрути.

Отже, на кілька місяців частина рейсів, що раніше прямували до нашого міста, тепер завершуватимуть маршрут на станціях Мукачево та Чоп. Пасажирам доведеться бути уважнішими при плануванні подорожі, адже змінюються не лише кінцеві зупинки, а й логістика пересадок.

Зокрема, новий графік поїздів в Ужгороді передбачає, що до та з Мукачева можна буде доїхати рейсами, які раніше прямували до нашого міста. Серед них рейси з Харкова, Одеси, Кременчука та Полтави. Натомість Чоп прийматиме подорожувальників з Києва і Львова.

Незначні, але важливі корективи торкнулися й маршруту Київ – Чоп. Вын продовжить заїжджати до нашого облцентру. Попри зміни, компанія передбачає сполучення майже з усіма регіонами країни.

Для цього "Укрзалізниця" пропонує альтернативні варіанти: частина складів прямуватиме через Самбір та Сянки. Це дасть можливість подорожувальникам із Запоріжжя, Києва, Харкова, Ковеля та Луцька дістатися до обласного центру Закарпаття з мінімальними незручностями.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.