"Укрзализныця" часто сталкивается с изменениями и публикует новый график поездов в Ужгороде для пассажиров, так что рассказываем детали.

Новый график поездов в Ужгороде будет действовать с 31 марта по 31 июля 2025 года, сообщает Politeka.

Итак, пассажиров, путешествующих в направлении Закарпатья, ждут важные изменения. "Укрзализныця" объявила про новый график поездов в Ужгороде, который будет действовать до конца июля.

Причиной таких изменений является активная прокладка евроколеи. Это масштабная инфраструктурная работа, которая в перспективе значительно улучшит сообщение с Европой, но влияет на привычные маршруты.

Итак, на несколько месяцев часть рейсов, ранее направлявшихся в наш город, теперь будут завершать маршрут на станциях Мукачево и Чоп. Пассажирам придется быть внимательнее при планировании поездки, ведь меняются не только конечные остановки, но и логистика пересадок.

В частности, новый график поездов в Ужгороде предусматривает, что до и из Мукачево можно будет доехать рейсами, которые раньше направлялись в наш город. Среди них рейсы из Харькова, Одессы, Кременчуга и Полтавы. Чоп же будет принимать путешественников из Киева и Львова.

Незначительные, но важные коррективы затронули и маршрут Киев – Чоп. Он продолжит заезжать в наш облцентр. Несмотря на изменения, компания предусматривает соединение почти со всеми регионами страны.

Для этого "Укрзализныця" предлагает альтернативные варианты: часть складов будет следовать через Самбор и Сянки. Это позволит путишественикам из Запорожья, Киева, Харькова, Ковеля и Луцка добраться до областного центра Закарпатья с минимальными неудобствами.

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