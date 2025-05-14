Знижка на оплату комунальних послуг у Дніпрі надається, якщо ви є в Єдиному державному реєстрі пільговиків.

Знижка на оплату комунальних послуг у Дніпрі доступна родинам загиблих військових, які мають право на пільги згідно із законодавством України, повідомляє Politeka.

Це право забезпечує економію до 50% на оплату житлово-комунальних послуг, що особливо актуально на тлі зростання тарифів.

Надається згідно з частиною 5 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей». Отримати пільгу можуть батьки загиблого військовослужбовця, один із подружжя, неповнолітні діти, повнолітні діти з інвалідністю з дитинства, а також утриманці, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника.

Поширюється пільга на: оплату за користування житлом, а також комунальні платежі — за воду, газ, електроенергію та опалення. Знижка діє незалежно від форми власності житла, але в межах соціальних норм споживання.

Щоб оформити знижку на оплату комунальних послуг у Дніпрі, необхідно звернутися до місцевого управління соцзахисту. Із собою слід мати: документи, що підтверджують загибель військового, свідоцтво про смерть, підтвердження родинних зв’язків, висновки судмедекспертизи та документи про участь загиблого в бойових діях.

Варто пам’ятати, що пільгу можуть не надати, якщо заявника немає в Єдиному державному реєстрі пільговиків або якщо дохід сім’ї перевищує встановлені нормативи. Тому важливо заздалегідь уточнити всі вимоги, щоб уникнути відмови.

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