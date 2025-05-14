Скидка на оплату коммунальных услуг в Днепре предоставляется, если вы находитесь в Едином государственном реестре льготников.

Скидка на оплату коммунальных услуг в Днепре доступна семьям погибших военных, имеющих право на льготы согласно законодательству Украины, сообщает Politeka.

Это право обеспечивает экономию до 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг, что особенно актуально на фоне роста тарифов.

Предоставляется согласно части 5 статьи 12 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Получить льготу могут родители погибшего военнослужащего, один из супругов, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети с инвалидностью с детства, а также иждивенцы, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Распространяется льгота на: оплату за пользование жильем, а также коммунальные платежи за воду, газ, электроэнергию и отопление. Скидка действует вне зависимости от формы собственности жилья, но в пределах социальных норм потребления.

Чтобы оформить скидку на оплату коммунальных услуг в Днепре, необходимо обратиться в местное управление соцзащиты. С собой следует иметь документы, подтверждающие гибель военного, свидетельство о смерти, подтверждение родственных связей, выводы судмедэкспертизы и документы об участии погибшего в боевых действиях.

Следует помнить, что льготу могут не предоставить, если заявителя нет в Едином государственном реестре льготников или если доход семьи превышает установленные нормативы. Поэтому важно заранее уточнить все требования во избежание отказа.

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