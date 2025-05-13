Подорожчання бензину в Харкові вже вдарило по гаманцях місцевих жителів.

Подорожчання бензину в Харкові стає дедалі помітнішим, адже ціни на пальне продовжують коливатися на тлі змін на світовому ринку нафти, повідомляє Politeka.

На сьогодні водії регіону можуть спостерігати значну різницю у вартості бензину в залежності від автозаправної станції.

Так, за останніми даними, найнижча ціна на А-95 зафіксована на АЗС Marshal — 51,89 грн за літр. Конкурентні цінники також тримають SUN OIL — 51,79 грн та БРСМ-Нафта — 51,99 грн. У середньому сегменті опинилися такі оператори, як U.GO (52,90), Укрнафта (52,99) і Ovis (53,99).

Водночас преміальні мережі WOG та ОККО встановили вартість А-95 на рівні 57,99 гривень за літр, що суттєво вище за інші пропозиції. Найбільше зростання спостерігається у сегменті пального преміум-класу: А-95+ тепер у середньому коштує 58,47 гривень, що на 28 копійок більше, ніж раніше. А-92 утримується на рівні 54,55, дизель — 53,17, а автогаз — 35,20.

Серед дизельного пального найвигідніші ціни пропонує SUN OIL — 50,49 гривень. Найдорожче дизельне пальне на преміальних АЗС — ОККО (56,99). Ціни на газ також варіюються: найнижча — на SUN OIL (34,19), найвища — на WOG та ОККО. Подорожчання бензину в Харкові, як прогнозується, може продовжуватись найближчим часом.

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