Подорожание бензина в Харькове становится все более заметным, ведь цены на топливо продолжают колебаться на фоне изменений на мировом рынке нефти, сообщает Politeka.

На сегодняшний день водители региона могут наблюдать значительную разницу в стоимости бензина в зависимости от автозаправочной станции.

Так, по последним данным, самая низкая цена на А-95 зафиксирована на АЗС Marshal – 51,89 грн за литр. Конкурентные ценники также держат SUN OIL – 51,79 грн и БРСМ-Нефть – 51,99 грн. В среднем сегменте оказались такие операторы как U.GO (52,90), Укрнефть (52,99) и Ovis (53,99).

В то же время премиальные сети WOG и ОККО установили стоимость А-95 на уровне 57,99 гривен за литр, что существенно выше других предложений. Наибольший рост наблюдается в сегменте горючего премиум-класса: А-95+ теперь в среднем стоит 58,47 гривен, что на 28 копеек больше, чем раньше. А-92 удерживается на уровне 54,55, дизель – 53,17, а автогаз – 35,20.

Среди дизельного горючего самые выгодные цены предлагает SUN OIL – 50,49 гривен. Дороже всего дизельное топливо на премиальных АЗС — ОККО (56,99). Цены на газ также варьируются: самая низкая – на SUN OIL (34,19), самая высокая – на WOG и ОККО. Подорожание бензина в Харькове, как прогнозируется, может продолжаться в ближайшее время.

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