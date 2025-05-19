Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові розрахована на три місяці, тобто загалом 10 800 грн на одну особу.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові продовжує надаватиcя ООН тим українцям, які постраждали від війни, повідомляє Politeka.net.

З жовтня сума виплат від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) становить 3 600 грн на кожного члена сім'ї — замість попередніх 2 200 грн. Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові розрахована на три місяці, тобто загалом 10 800 грн на одну особу.

У 2025 році подати заявку на багатоцільову виплату можна не тільки в Харкові, а й у таких містах: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Суми, Чернігів.

Хто має право на виплати:

Внутрішньо переміщені особи або ті, хто повернувся до постійного місця проживання (в т.ч. з-за кордону);

Родини з одним із батьків та дітьми до 18 років або з людьми віком 55+ - пенсіонерами ;

або з людьми ; Родини, які складаються лише з однієї або кількох осіб похилого віку (від 55 років);

(від 55 років); Родини з людьми з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Обов’язкові умови:

Родина не повинна отримувати допомогу від інших міжнародних організацій (наприклад, 2 220 грн/особа/місяць);

(наприклад, 2 220 грн/особа/місяць); Сукупний дохід на одного члена родини не має перевищувати 5 400 гривень ;

на одного члена родини ; Н е можна отримати повторно — організації координують між собою виплати, щоб уникнути дублювання.

Як отримати:

Подати заявку особисто у визначених містах;

Отримати консультацію можна за номером 0 800 307 711 або через офіційний Telegram-канал УВКБ ООН.

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