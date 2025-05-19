Денежная помощь для пенсионеров в Харькове продолжает предоставляться ООН тем украинцам, которые пострадали от войны, сообщает Politeka.net.
С октября сумма выплат от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) составляет 3600 грн на каждого члена семьи — вместо предыдущих 2200 грн. Денежная помощь для пенсионеров в Харькове рассчитана на три месяца, то есть всего 10 800 грн на человека.
В 2025 году подать заявку на многоцелевую выплату можно не только в Харькове, но и в городах: Киев, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Сумы, Чернигов.
Кто имеет право на выплаты:
- Внутри перемещенные лица или вернувшиеся к постоянному месту жительства (в т.ч. из-за границы);
- Семейство одним из родителей и детьми до 18 лет или с людьми в возрасте 55+ - пенсионерами;
- Семейство, состоящие только из одного или нескольких пожилых людей (от 55 лет);
- Семьи с людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями.
Обязательные условия:
- Семья не должна получать помощь от других международных организаций (например, 2220 грн/чел/месяц);
- Совокупный доход на одного члена семьи не должен превышать 5 400 гривен;
- Нельзя получить повторно — организации координируют между собой выплаты, чтобы избежать дублирования.
Как получить:
- Подать заявку лично в определенных городах;
- Получить консультацию можно по номеру 0800307711 или через официальный Telegram-канал УВКБ ООН.
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