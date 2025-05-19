Денежная помощь для пенсионеров в Харькове рассчитана на три месяца, то есть всего 10 800 грн на одного человека.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове продолжает предоставляться ООН тем украинцам, которые пострадали от войны, сообщает Politeka.net.

С октября сумма выплат от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) составляет 3600 грн на каждого члена семьи — вместо предыдущих 2200 грн. Денежная помощь для пенсионеров в Харькове рассчитана на три месяца, то есть всего 10 800 грн на человека.

В 2025 году подать заявку на многоцелевую выплату можно не только в Харькове, но и в городах: Киев, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Сумы, Чернигов.

Кто имеет право на выплаты:

Внутри перемещенные лица или вернувшиеся к постоянному месту жительства (в т.ч. из-за границы);

Семейство одним из родителей и детьми до 18 лет или с людьми в возрасте 55+ - пенсионерами ;

или с людьми ; Семейство, состоящие только из одного или нескольких пожилых людей (от 55 лет);

(от 55 лет); Семьи с людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Обязательные условия:

Семья не должна получать помощь от других международных организаций (например, 2220 грн/чел/месяц);

(например, 2220 грн/чел/месяц); Совокупный доход на одного члена семьи не должен превышать 5 400 гривен ;

на одного члена семьи ; Н ельзя получить повторно — организации координируют между собой выплаты, чтобы избежать дублирования.

Как получить:

Подать заявку лично в определенных городах;

Получить консультацию можно по номеру 0800307711 или через официальный Telegram-канал УВКБ ООН.

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